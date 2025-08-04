Kraliçe Elizabeth’in helikopteri satışa çıkarıldı! İşte, istenen rakam

İngiltere Kralı III. Charles, tarihe tanıklık etmiş ikonik aracı koleksiyonerlerin ve meraklıların beğenisine sunarak adeta kraliyet garajının kapılarını araladı.

2022 yılında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth’e ait kırmızı renkli sekiz kişilik Sikorsky helikopter ve özel yapım Range Rover L322, resmen satışa çıktı.

Kraliçenin uzun yıllar boyunca hem resmi hem de özel seyahatlerinde kullandığı helikopter için yapılan ilanda “ilk elden devlet uçağı” tanımı yer aldı.

Bugün değeri 8.5 milyon sterline ulaşan bu ikonik hava aracı, çevre dostu yeni bir Leonardo helikopteriyle değiştirilecek. Kraliyet ailesinin çevreci dönüşüm planlarının da bir parçası olan bu karar, teknoloji ve tarih tutkunlarını heyecanlandırdı.

5 MİLYON STERLİNE SATILMASI PLANLANIYOR

Satışa çıkarılan helikopterin içi gri deri ve süet koltuklarla döşeli olan helikopterde kraliyet mavisi halı kullanılmış.

Karartılmış camlar, dergi ve gazete rafı, kablosuz telefon ve ahşap bir saat de bulunan helikopterin şimdiye dek 5 bin 222 saat uçtuğu vurgulandı.

İlana çıkan helikopterin ise 5.7 milyon Euro’ya, yaklaşık 5 milyon Sterlin’e satılması beklenildiği belirtildi.