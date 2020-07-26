Kraliçe Elizabeth'in yeni yağlı boya tablosu

İngiltere Kraliçesi, kendi portresinin yer aldığı yağlı boya tablosunun açılışına internet üzerinden katıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, diplomasiye katkılarından dolayı Kraliçe Elizabeth’in yağlı boya tablosunu yaptırdı.

Tablonun açılışına internet üzerinden görüntülü katılan Kraliçe Elizabeth, espri yaparak resimdeki fincanda neden çay olmadığını sordu.



Resmi yapan Miriam Escofet yağlı boya tablo için, Kraliçe Elizabeth ile iki defa görüştü.

"OLUMLU TEPKİ GÖSTERDİ"

Bu görüşmeler sırasında tablonun eskiz çalışmalarını hazırlayan Escofet, “Çok olumlu tepki gösterdi. Gülümsüyordu, (tablonun) ne kadar süreceğini ve başka projelerim olup olmadığını sordu” dedi.



























