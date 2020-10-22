Kremlin: Karabağ'da Türkiye'nin yerine sadece krizin tarafları karar verebilir

Kremlin: Karabağ'da Türkiye'nin yerine sadece krizin tarafları karar verebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağlık Karabağ sorununa Türkiye dahil üçüncü herhangi bir ülkenin dahil olmasının, Azerbaycan ve Ermenistan'ın onayından geçtiğini söyledi.

AGİT Minsk Grubu eş başkanı olan Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ sorununa ilişkin sunduğu tekliflerle gündeme gelirken, Kremlin'de de üçüncü ülkeler yorumu yapıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ sorununda üçüncü ülkelerin konumuna ilişkin açıklama yaptı.

"TARAFLARIN SİYASİ İRADESİNE BAĞLI"

Kendisine yöneltilen bir soru üzerine cevap veren Peskov, "Üçüncü ülkelerin Karabağ için çözüm sürecine katılmasına gelince, bu tamamıyla anlaşmazlığın taraflarının siyasi iradelerine bağlı. Söz konusu taraflar da Azerbaycan ile Ermenistan’dır.” dedi.

Peskov, Karabağ için yürütülecek olan müzakere sürecinde yer almanın ve arabulucu olmanın, sadece söz konusu iki tarafın onayıyla mümkün olacağını sözlerine ekledi.

"TARAFLAR ANLAŞMALARA UYMUYOR"

Kremlin Sözcüsü ayrıca, Karabağ'daki çatışmaların durdurulmasına ilişkin iki defa karar alınmış olmasına karşın ateşkese uyulmadığını da belirtti:

"İnsani nedenlerle çatışmalara ara verilmesi kararına ilişkin daha önce varılmış anlaşmalara uyulduğu şu an için söylenemez. Ne yazık ki söz konusu anlaşmalara taraflar uymuyor.”