Kremlin: Putin-Trump-Zelensky üçlü zirvesi şu an için mümkün değil

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İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna temaslarının ardından gözler, muhtemel liderler zirvesine çevrildi.

Ukrayna'nın sunduğu teklifin ardından ABD Başkanı Donald Trump da bu teklife sıcak baktığını açıkladı.

Tüm dünya Rusya'dan gelecek cevabı beklerken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna görüşmelerinde hızlı bir ilerleme beklemenin yanlış olduğunu, Ukrayna ile savaşı sona erdirmek için bir uzlaşmaya varmanın son derece karmaşık olduğunu söyledi.

"ÜÇLÜ ZİRVE ŞU AN İÇİN MÜMKÜN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile planlanmış bir görüşmenin henüz olmadığını belirten Peskov’a ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky arasında yapılması olası görüşme hakkında da soru yöneltildi.

Peskov, bunun yakın gelecekte olası olmadığını belirtti.

“RUSYA, ANLAŞMALARA SADIK KALACAK”

Kremlin Sözcüsü, Ukrayna konusunda ABD ile temasların süreceğini sözlerine ekledi.

Kremlin’in açıklamasında Trump ile Putin arasında gelecekte yapılabilecek spesifik görüşmeler konusunda henüz bir anlaşma olmadığı, Putin’in çeşitli üst düzey görüşmelere hazır olduğu ancak bunların önceden iyi hazırlanmış olması gerektiği ifade edildi.

Peskov, Rusya’nın İstanbul’da Ukrayna ile yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalara sadık kalacağını kaydetti.

“PUTİN, ANLIK OLARAK BİLGİLENDİRİLDİ”

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın Rusya’daki bombardıman uçaklarına dair de açıklamada bulundu. Peskov, konuya ilişkin soruya yanıtında, Rusya Devlet Başkanı Putin’in gelişmeler hakkında anlık olarak bilgilendirildiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü, Ukrayna konusunda herhangi bir taviz vermeye hazır olup olmadıkları sorulduğunda, kamuoyuna açık yorum yapmayı reddetti ve bunun kapalı kapılar ardından görüşüclecek bir konu olduğunu belirtti.