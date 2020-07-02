Kremlin: Referandum sonucu Putin'e güvenin işareti

Sözcü Dmitriy Peskov, yüksek orandaki desteği tahmin etmenin güç olduğunu söyleyerek, sonuç için "zafer" dedi.

Rusya'da anayasa değişikliğine ilişkin yapılan referandumdan, yüzde 78 oranında "evet" sonucu çıktı.

Anayasanın onaylanmasıyla birlikte görev süresi 2024'te sona erecek olan Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6'şar yıldan 2 dönem daha seçilebilecek.

Böylece Putin, 2036 yılına kadar iktidarda kalma şansına sahip olacak. Kremlin, referandumun sonucunu "zafer" ve "Putin'e güven" olarak yorumladı.

"REFERANDUM SONUCU BİR ZAFER"

Sözcü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, "Şüphesiz Kremlin, anayasada yapılan değişikliklerle ilgili oylamanın sonucunu bir zafer olarak nitelendiriyor. Aslında, fiilen Başkan Putin'e güvenin olduğu bir zafer referandumu yapıldı." dedi.

"YÜKSEK ORANDAKİ DESTEĞİ TAHMİN ETMEK ZORDU"

Peskov, değişikliğe yüksek orandaki desteğin tahmin edilmesinin zor bir durum olduğunu ifade etti.

Rusların desteklediği değişiklikleri yerine getirme planından bahseden Kremlin Sözcüsü, "Bu, ülkenin yakın geleceğinin meselesidir." ifadesini kullandı.

Bununla birlikte Peskov, değişikliğin ne zaman yürürlüğe gireceğiyle ilgili kesin bir tarih vermekten kaçındı.