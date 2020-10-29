Kremlin: Rusya'da Charlie Hebdo gibi bir yayın yapılamaz

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Charlie Hebdo'nun çirkin yayınlarıyla ilgili konuştu. Rusya'da Müslüman nüfusun var olduğunu anımsatan Peskov, bu tür dergilerin Rusya'da var olamayacağını söyledi.

Fransa'da yayınlanan Charlie Hebdo'nun İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli çirkin karikatürüyle ilgili Rusya'dan açıklamada geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'da Charlie Hebdo’ya benzer bir yayının çıkmasının imkansız olduğunu söyledi.

"RUSYA KISMEN MÜSLÜMAN BİR ÜLKE"

Peskov, konuyla ilgili olarak "Rusya'nın kısmen Müslüman bir ülke olduğunu unutmayalım. Bizim ülkemizde böyle bir yayın asla yayınlanamaz." diye konuştu.

"HAKİM DİN HRİSTİYANLIK AMA..."

Rusya'da yaklaşık 20 milyon Müslüman'ın yaşadığını belirten Peskov, "Rusya'da hakim din Hristiyanlıktır, ancak ülkemizin benzersiz yanı, çok uluslu ve çok dinli doğasındadır. Rusya’da tüm inananlar birbirine tam olarak saygı duyarak yaşıyor." dedi.

"ÜLKEMİZDE BÖYLE BİR DERGİNİN VAR OLMASI İMKANSIZ"

Kremlin sözcüsü, "Bu nedenle, ülkemizde böyle bir derginin var olması, mevcut yasalarımız da dikkate alındığında kesinlikle imkansızdır." ifadelerini kullandı.

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