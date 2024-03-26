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Kremlin: Rusya’nın olmadığı barış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanacak

Kremlin: Rusya’nın olmadığı barış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanacak Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın katılımı olmadan düzenlenecek herhangi bir küresel barış zirvesinin “başarısız” olacağını ifade etti.