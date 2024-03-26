Kremlin: Rusya’nın olmadığı barış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanacak

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus Argumenty I Fakty gazetesine röportaj verdi.
Peskov, Ukrayna yönetiminin Rusya’nın katılımı olmadan uluslararası barış zirvesi düzenleme planına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Peskov, birçok ülkenin Ukrayna’daki krizin çözümüne katkıda bulunma arzusunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
"Ukrayna, kolektif Batı'nın elinde bir araca dönüştü"
“Ukrayna sorununu Rusya'nın katılımı olmadan çözmek mümkün mü?” sorusuna yönelik Peskov, “Cevap net, imkansız. Çünkü Ukrayna, kolektif Batı'nın elinde bir araca dönüştü ve bu kolektif Batı, Rusya üzerinde daha fazla baskı kurmayı, Rusya'yı dizginlemeyi amaçlıyor” ifadelerini kullandı.
Peskov Rusya’nın dışlandığı barış görüşmelerinin “başarısız, saçma ve anlamsız” olacağını vurguladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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