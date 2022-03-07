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- Kremlin: Şartlarımız yerine getirilirse operasyona son verebiliriz
Kremlin: Şartlarımız yerine getirilirse operasyona son verebiliriz
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafına, Rusya’nın şartlarını yerine getirmeleri hâlinde askeri operasyonlara her an son verebileceklerini ilettiklerini söyledi.
- Haber Merkezi
- 07.03.2022 - 14:57
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafına, Rusya’nın şartlarını yerine getirmeleri hâlinde askeri operasyonlara her an son verebileceklerini ilettiklerini söyledi.