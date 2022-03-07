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    Kremlin: Şartlarımız yerine getirilirse operasyona son verebiliriz

    Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafına, Rusya’nın şartlarını yerine getirmeleri hâlinde askeri operasyonlara her an son verebileceklerini ilettiklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 14:57
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    Kremlin: Şartlarımız yerine getirilirse operasyona son verebiliriz

    Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafına, Rusya’nın şartlarını yerine getirmeleri hâlinde askeri operasyonlara her an son verebileceklerini ilettiklerini söyledi.

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