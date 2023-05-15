Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız Rusya ile Türkiye arasında birçok alanda yapılan iş birliği nedeniyle Türkiye’deki seçimleri ilgiyle takip ettiklerini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız. Ancak her durumda iş birliğimizin devam etmesini, derinleşmesini ve genişlemesini bekliyoruz” dedi.

AA

Türkiye seçimini yaptı, kararını verdi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri’nin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yine kazandı…

Seçime dair Rusya’nın yorumu merak konusuydu.

"Büyük bir ilgiyle takip ediyoruz"

Başkent Moskova’da gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Rusya’nın başta ekonomi olmak üzere çok sayıda alanda kapsamlı iş birliği yürüttüğünü söyledi.

Peskov, "Enerji, turizm, ticaret, tarım, kara yolu taşımacılığı gibi çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan geniş bir iş birliği yelpazesinde Türkiye ile birleşmiş durumdayız." dedi.

Söz konusu iş birliğinin Türk ve Rus halklarının çıkarları doğrultusunda geliştiğini vurgulayan Peskov, "Bu nedenle Türkiye’den seçimlerle ilgili gelen haberleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz." diye konuştu.

"Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız"

Peskov, seçimlerin sonuçlarına da saygıyla yaklaştıklarını belirterek, "Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız. Ancak her durumda iş birliğimizin devam etmesini, derinleşmesini ve genişlemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin olgun bir demokrasiye sahip olduğunu kaydeden Peskov, "Türkiye güçlü, egemen bir ülkedir ve tabii ki şeffaf ve demokratik seçimleri sağlayabilen, her türlü yasa dışı eylemi önleyebilen bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.