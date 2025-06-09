Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Ukrayna ile temaslar mutlaka sürecek

AA

Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes çalışmaları, bir ilerleme kaydedilmemiş olmasına rağmen devam ediyor.

Görüşmelerin kalıcı olup olmayacağı konusunda şüpheler artarken Rusya cephesinden önemli bir açıklama geldi.

"ANLAŞMALARI UYGULAMAYA HAZIRIZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Ukrayna ile hafta sonu planlanmasına rağmen gerçekleşmeyen esir takası ve asker cenazelerinin iadesine ilişkin konuşan Peskov, "Uzmanlarımız, takasın yapılacağı yerdeler ve anlaşmaları uygulamaya hazırız. Bekleyelim ve Ukrayna’nın yaklaşımının nasıl gelişeceğini görelim." şeklinde konuştu.

İSTANBUL MÜZAKERELERİ VURGUSU

Peskov, Rusya’nın Ukrayna ile İstanbul’daki müzakerelerde varılan anlaşmalara uyduğunu vurgulayarak, "Aynısı Ukrayna için geçerli değil.

Rusya, İstanbul'da varılan anlaşmaları uygulamaya hazır olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

TAMPON BÖLGE MESAJI

Rus ordusunun Donbas’ta Donetsk’in batıdaki idari sınırına ulaşarak Dnipropetrovsk bölgesi topraklarına yönelmesini değerlendiren Peskov, bu manevranın "tampon bölge" kurulması kapsamında yapıldığını söyledi.

"TEMASLAR DEVAM EDECEK"

Peskov, Ukrayna’nın hazırladığı memoranduma Rusya’nın nasıl yanıt vereceğine ilişkin şöyle konuştu: