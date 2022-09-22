Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un oğlu Nikolay Peskov, askere gitmeyi reddetti

Kısmi seferlik ilanının ardından Kremlin Sözcüsü Peskov’un oğlu, canlı yayında kendilerini komutan olarak tanıtan gazeteciler tarafından askere çağrıldı. Peskov’un oğlu, askere gitmeyi reddetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ülkede kısmi seferberlik ilanını duyurdu.

İlanın ardından ülkede hareketlilik başladı. Birçok vatandaş ülkeden kaçmak için rotasını Türkiye’ye çevirdi.

Ülkede başlayan hareketlilik, uçak bileti fiyatlarını da zirveye taşıdı.

Öte yandan ilanın ardından 2 Rus gazeteci, Rus politikacılarının çocuklarının askere gidip gitmeyeceğini merak etti.

Gazeteciler, Peskov’un oğlunu aradı

İHA’nın haberine göre; sosyal medya üzerinden politika programları yapan Rus gazeteci Dmitry Nizovtsev, canlı yayında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un oğlu Nikolay Peskov’u telefonla aradı.

Kendisini Rus ordusundan bir askeri komiser olarak tanıtan Rus gazeteci, Nikolay Peskov’a kısmi seferberlik çağrısı üzerine askere alınacağını ve saat 10.00’da askeri birimlere teslim olması gerektiğini söyledi.

“Elbette gelmeyeceğim ben Bay Peskov’um”

Nikolay Peskov ise çağrıyı reddederek, "Elbette yarın saat 10.00’da gelmeyeceğim. Ben Bay Peskov’um. Orada olmamam gerektiğini anlamanız gerekir. Bunu farklı yollarla çözeceğim. Genel olarak neler döndüğünü ve hangi haklara sahip olduğumu anlamam gerekiyor." dedi.

“Vatanımı savunmayla ilgili bir sorunum yok”

Kendini askeri komiser olarak tanıtan gazeteciye verdiği cevapta gönüllü askerlik onayı da vermeyen Nikolay Peskov, "İnanın ne sizin ne benim buna ihtiyacım var. Vatanımı savunmayla ilgili bir sorunum yok. Ama oradaki konumumu anlamam gerekiyor. Sizlerin bazı siyasi koşulları anlamanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

“300 bin yedek asker Rus ordusuna çağırılacak”

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, kısmi seferberlik kararı sonrasında yaptığı açıklama şu ifadeleri kullanmıştı:

“Büyük bir seferberlik kaynağımız var. Yani orduya hizmet etmiş, savaş tecrübesi edinmiş ve askeri uzman sayısı neredeyse 25 milyona ulaşıyor. Kısmi seferberlik sırasında 300 bin yedek asker Rus ordusuna çağırılacak.

Bunlar ordu hakkında hiçbir şey duymamış insanlar değiller. Bunlar, önce askerliğini yapmış olanlar, ikincisi askerlik ihtisas sahibi olanlar ve askerlik tecrübesi olanlar.

Seferberlikle askere çağırılanlar cepheye gönderilmeyecek, şu anda sadece askerlik görevini sürdürenler harekat bölgelerine gönderiliyor. Yedek askerler ve askeri öğrenciler silah altına alınmayacak.”