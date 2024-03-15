Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’dan Macron’a yanıt geldi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş iki seneyi aşkın bir süredir devam ediyorç
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız basınına yaptığı açıklamada Fransa'nın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanmasını engellemeye hazır olduğunu belirtmişti.
Macron, müttefiklerine yardımları sınırlandırmama çağrısında bulunmuştu.
Kremlin'den yanıt geldi
Macron’a yanıt, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan geldi.
"Fransa, Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla sürükleniyor" diyen Peskov, Fransa’nın bu çatışmaya katıldığını ve bu durumda Paris'in Moskova'nın rakibi haline geldiğini söyledi.
"Fransa, Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla sürükleniyor"
Peskov, "Macron’un açıklamalarını okuduk. Gerçek şu ki, Rusya’nın Macron’un ifade ettiği gibi Fransa için bir rakip olduğu Fransa’nın Ukrayna’daki savaşa sürüklenmiş olmasından anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.
Peskov, Fransa’nın dolaylı olarak savaşa dahil olduğunu ve Macron’un açıklamalarından da daha derin bir müdahaleye hazır olduklarının "sinyalini verdiğini" sözlerine ekledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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