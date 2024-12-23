Kremlin Sözcüsü, 'Esma Esad'ın boşanmak istediği' iddialarını değerlendirdi

DHA

Suriye'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan tarihi anlarda, 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejimi devrildi.

Muhaliflerin Şam'ı da ele geçirmesiyle birlikte Esad, Rusya'ya sığındı.

Yaşanan gelişmeler sonrası Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın boşanmak istediği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Söz konusu iddialar sonrası Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"BU GERÇEK DEĞİL"

Başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Esad’ın eşinin boşanmak ve Rusya’dan gitmek istediği yönündeki iddialar gerçek mi?” sorusuna, “Hayır, bu gerçek değil.” yanıtında bulundu.

RUS DOĞALGAZININ SEVKİYATI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile dün Moskova'da bir araya geldiğini vurgulayan Peskov, görüşmede Ukrayna'daki durumun, ikili ilişkilerin, enerji ve doğalgaz konularının ele alındığını bildirdi.

Peskov, Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı konusunda, “Burada dikkat gerektiren çok zor bir durum söz konusu.” dedi.