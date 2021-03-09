Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD’nin siber saldırı ihtimali endişe verici

ABD’nin Rusya’ya siber saldırı yapacağı haberlerinin medyaya yansıması üzerine Kremlin Sözcüsü Peskov açıklamalarda bulundu.

New York Times gazetesi tarafından 7 Mart’ta yayınlanan bir haberde, Rus kaynaklı olduğu iddia edilen daha önceki siber saldırılara karşılık ABD’nin 3 hafta içinde Rus devletinin iç sistemlerine yönelik bir dizi siber saldırı düzenleyeceği öne sürüldü.

Washington yönetiminden bir yetkiliye dayandırılarak verilen bu habere yönelik, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklamalarda bulundu.

“ENDİŞE VERİCİ”

Sözcü Peskov, ABD’nin Rus hükümetinin iç sistemlerine yönelik siber saldırı gerçekleştireceğine dair iddiaları "endişe verici" olarak nitelendirdi.

“SALDIRIDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL”

Haberin önde gelen bir gazete tarafından duyurulduğuna dikkat çeken Peskov, "Bu, uluslararası siber suçtan başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

“RUSYA SİBER TERÖRİZME KARIŞMADI”

ABD’nin adının siber suça karışmasının olasılığının bir gazetece tarafından kabul edilmesinin aşırı endişelerinin nedeni olduğunun altını çizdi.

Peskov, Rus devletinin hiçbir zaman siber terörizm ve siber saldırılara karışmadığını savundu.