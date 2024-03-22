Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna'da savaş halindeyiz Rusya'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya saldırıların 'özel askeri operasyon' olarak başladığı belirtildi. Ancak Batı'nın müdahalesinin, bu durumu 'savaşa' dönüştürdüğü ifade edildi.

AA

Ukrayna ile devam eden savaşa ilişkin Rusya'dan açıklama yapıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da çatışmalar hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Peskov, söz konusu ülkedeki askeri faaliyetlerin "özel askeri operasyon" olarak başladığını belirtti.

"Özel askeri operasyon olarak başladı"

Rus basınına verdiği demeçte Peskov, çatışmaların statüsünün zamanla değiştiğini anlattı.

Peskov, "Evet, bu bir özel askeri operasyon olarak başlamıştı." ifadesini kullandı.

"Savaş halinde bulunuyoruz"

Sürecin daha sonra bir savaşa evrildiğini belirten Peskov, şöyle konuştu:

Savaş halinde bulunuyoruz. Kolektif Batı buna Ukrayna tarafında katıldığında, bu bizim için bir savaş haline geldi.



Herkesin bunu kendi iç seferberliği için anlaması gerekiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)