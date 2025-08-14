Kremlin: Trump-Putin görüşmesi yarın saat 22.30'da gerçekleşecek

Dünyanın gözünü çevirip beklediği görüşme ile ilgili yeni gelişme...
Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin saatini açıkladı.
SAAT 22.30'DA
Açıklamada, Alaska'da gerçekleşmesi planlanan görüşmenin, Moskova saati ile 22.30'da başlayacağı duyuruldu.
SADECE TERCÜMANLAR OLACAK
Öte yandan iki başkan arasındaki görüşmenin, tercümanlar aracılığıyla baş başa başlayacağı belirtildi.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Alaska'daki görüşmenin ardından Trump ve Putin'in ortak basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.