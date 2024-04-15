Kremlin: Tüm Orta Doğu ülkelerini itidalli olmaya çağırıyoruz Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orta Doğu ülkelerine itidalli olma çağrısında bulunarak, "Tüm anlaşmazlıkların yalnızca siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinden yanayız" dedi.

AA

İran, İsrail'e misilleme saldırısı gerçekleştirdi.

"Gerçek Vaat Operasyonu" adı verilen saldırının, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya cevap olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

İran'ın fırlattığı insansız hava araçları saatler sonra İsrail semalarına ulaşırken, Demir Kubbe devreye girdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

"Anlaşmazlıkların diplomatik yöntemlerle çözülmesinden yanayız"

İran-İsrail gerilimine değinen Peskov, Orta Doğu'daki gerginliğin artmasından "son derece" endişe duyduklarını belirterek, "Bölgedeki tüm ülkeleri itidalli olmaya çağırıyoruz. Gerginliğin artması kimsenin yararına değil. Bu nedenle elbette, tüm anlaşmazlıkların yalnızca siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinden yanayız. " diye konuştu.

Yaptırımlara değindi

ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya yönelik metal alanında yaptırım uygulamasını değerlendiren Peskov, söz konusu yaptırımların "yasa dışı" olduğunu vurgulayarak, "Bu yaptırımlar, uygulayanların çıkarlarını da mutlaka olumsuz etkileyecek. " ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)