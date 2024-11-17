Kremlin'den 'Putin-Scholz görüşmesine' ilişkin açıklama

DHA

Rusya lideri Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmeye ilişkin detaylar Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un gazeteci Pavel Zarubin’e yaptığı açıklamada yer aldı.

Açıklamada, görüşmenin samimi ve açık geçtiği kaydedildi.

PUTİN İLE TRUMP ARASINDA GÖRÜŞME OLACAK MI?

Peskov, açıklamasında “Bildiğim kadarıyla ciddi, detaylı ve tarafların pozisyonlarının karşılıklı olarak açık şekilde ifade edildiği bir görüşmeydi” ifadesine yer verdi.

Öte yandan, Putin ve ABD’de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump arasında bir görüşmenin hazırlanıp hazırlanmadığı sorusuna da yanıt veren Peskov, şu anda herhangi bir hazırlığın söz konusu olmadığını fakat gereklilik halinde böyle bir görüşmenin organize edilebileceğini belirtti.