Kremlin'den Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Şubat ayında Türkiye'ye ziyaret etmesi için hazırlık yapıldığı belirtildi.

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Dünyanın gözü bu ziyarette olacak...

Uzun süredir beklenen ziyaretle ilgili tarih verildi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya'nın St. Petersburg kentinde güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Şubat ayında ziyaret edecek

Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Uşakov, "Evet, ziyaret hazırlanıyor." dedi.

Ukrayna meselesi ana gündem olacak

Uşakov, Ukrayna meselesinin Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde ana konulardan biri olacağı bilgisini paylaştı.

Tahıl koridoru ve Suriye meselesi masada yer alacak konular arasında olacak.

"Müzakereleri durduran biz değiliz"

Batı basınında Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakerelerine hazır olduğu yönünde çıkan haberleri değerlendiren Uşakov şunları kaydetti:

Bu doğru değil. Farklı ülkelerden gelen taleplere, bu konuda hazır olduğumuza dair yanıt veriyoruz. Başından beri buna hazırdık. Bu müzakereleri durduran biz değiliz. Biz buna hazırız ama bizimle konuşacak kimse yok çünkü Ukrayna tarafı, Ruslarla müzakere etmeyi kendisi için yasakladı.

"Türkiye'ye uçmaya hazırdım"

Rusya lideri Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Türkiye'yi ziyaret etme planlarıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti: