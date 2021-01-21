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    Küba, 100 milyon doz koronavirüs aşısı üretecek

    Küba, 100 milyon doz koronavirüs aşısı üretecek

    Küba’nın koronavirüse karşı geliştirdiği 'Soberana 02' aşısı, henüz beklenilen satışı gerçekleştiremedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 18:52
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 19:07
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    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından birçok ülke aşı çalışmalarını tamamladı.

    Onay alan aşılar uygulamaya geçilirken, Küba'da da Finlay Enstitüsü tarafından "Soberana 02” aşısı geliştirildi.

    AŞIYI ALAN OLMADI

    Finlay Enstitüsü, 2021 yılı içerisinde 100 milyon doz üretim yapılacağını açıkladı. Fakat söz konusu aşıya yoğun bir talep görülmedi.

    Ülkede aşının ücretsiz uygulanacağı bildirilirken, diğer ülkelere satış fiyatının ne kadar olacağı ise henüz duyurulmadı.

    Küba, 100 milyon doz koronavirüs aşısı üretecek #1

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