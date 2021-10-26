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    Küba, kapılarını turistlere açacak

    Turizm sektöründe yeniden canlanmanın beklendiği ülkede bu doğrultuda turistler için karar alındı.
    • REUTERS
    • 26.10.2021 - 14:59
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 15:02
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    Küba, kapılarını turistlere açacak

    Koronavirüs salgınıyla mücadelesini yerli aşısıyla sürdüren Küba, sınırlarını yeniden turistlere açmaya hazırlanıyor.

    Gelecek aydan itibaren ülkeye giriş yapmak isteyen turistlere yönelik uygulanan tedbirler hafifletilecek.

    KÜBA'YA GİRİŞ ŞARTLARI ESNETİLİYOR

    15 Kasım'dan itibaren ziyaretçilerden sadece koronavirüs aşısı olduklarına dair kanıt ya da son dönemde yaptırdıkları PCR test sonucu istenecek.

    Ülkede daha önce karantina şartları ve birden çok PCR test yaptırma zorunluluğu bulunuyordu.

    TURİZMDE YENİDEN CANLANMA HEDEFİ

    Turizm yetkilisi Francisco Camps, "Küba en güvenli destinasyonlardan biri olacak ve önümüzdeki yılın sonuna kadar 2019'daki sayılara benzer ziyaretlere ulaşabileceğimize inanıyoruz." dedi.

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    KÜBA'YI ZİYARET EDEN TURİST SAYISI

    Küba'nın yerli olarak ürettiği aşı, şu anda Dünya Sağlık Örgütü tarafından inceleniyor.

    Turizm Bakanı Juan Carlos Garcia, "Ekonomik aktiviteyi iyileştirmeye başlamak için uygun bir zamandayız." ifadesini kullandı.

    Küba'yı 2019'da 4 milyondan fazla turist ziyaret etti. Ancak bu yıl şimdiye kadar sadece 200 bin turistin gittiği Küba'da bundan sonraki süreçte 100 bin turist bekleniyor.

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