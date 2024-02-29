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Küba'da akaryakıt fiyatlarına dev zam! Fiyatlar yüzde 500 artacak

Küba'da akaryakıt fiyatlarına dev zam! Fiyatlar yüzde 500 artacak Ekonomik krizlerle mücadele eden Küba, bütçe açığı azaltmak için akaryakıt fiyatlarına yüzde 500 zam yapma kararı aldı.. Akaryakıta yapılan zam 1 Mart itibariyle geçerli olacak.