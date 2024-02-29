Küba'da akaryakıt fiyatlarına dev zam! Fiyatlar yüzde 500 artacak

ABD'nin ticari ambargosuyla karşı karşıya kalan Güney Amerika ülkesi Küba'da ekonomik kriz derinleşiyor..
Küba da zam furyasına dahil oldu..
Artık en ucuz akaryakıt Küba'da olmayacak.
Akaryakıta dev zam
Akaryakıt fiyatlarına yüzde 500 zam geliyor.. 30 peso (1,25 dolar) olan bir litre 94 oktan benzinin fiyatı 1 Mart itibarıyla 156 peso (6,51 dolar) seviyesine çıkacak.
Benzin sudan ucuz satılıyor
Küba'da benzin 30 pesoya satılırken yarım litre şişe su 100 ile 200 peso arasında fiyatla satılıyor.
Bu da aynı miktarda suyun fiyatının, resmi benzin fiyatının yaklaşık 10 katından fazla olduğunu gösteriyor.
Ancak zam sonrası benzinin fiyatı sudan daha pahalı olacak.
Cari açığın azaltılmasında yardımcı olacağı düşünülüyor
Öte yandan söz konusu fiyat artışının cari açığın azaltılmasına yardımcı olması umuluyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Maliye Bakanı Vladimir Regueiro, dizel ve diğer yakıt türlerinin de benzer fiyat artışlarından etkileneceğini söyledi.
Elektrik ve doğalgazda da fiyatlar arttı
Ülkede yerleşim yerlerindeki büyük tüketiciler için elektrik fiyatları yüzde 25 artırılırken, doğalgazda da fiyat artışına gidildi.
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