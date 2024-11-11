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AA & Ensonhaber

Güney Amerika ülkesi Küba, 60'lı yıllardan itıbaren komünizmle yönetiliyor.

Uygulanan ambargolar nedeniyle yıllardır açlık ve sefillik içerisinde olan ülkede sorunların ardı arkası kesilmiyor.

Komünizm yönetiminden memnun olmayan birçok Kübalı, sistemden ve ülkeden kurtulmak için soluğu kapitalizmin göbeği olan ABD'de alıyor.

KOMÜNİZMLE YÖNETİLEN KÜBA'NIN ÇİLESİ BİTMEK BİLMİYOR

Küba'dan kaçamayanlar ise ülke içindeki çeşitli sorunlarla boğuşuyor.

Onlardan biri de bir türlü sağlıklı enerji akışının sağlanamadığı elektrik kesintileri...

Son olarak ülkede şebeke operatörü yetkilileri, Küba'yı etkisine alan Rafael Kasırgası'nın "kategori 3" şiddetine yükselmesiyle çıkan rüzgarların, tüm ülkede elektrik sisteminin çökmesine neden olduğunu açıkladı.

ENERJİ SANTRALLER, SOVYETLER BİRLİĞİ'NDEN KALMA

Yetkililer, daha sonra şiddetini "kategori 2"ye düşüren kasırganın Meksika Körfezi'ne doğru ilerlediğini belirtti.

Hükümet yetkilileri, kasırga öncesi alınan önlemler kapsamında, ülkenin bazı bölgelerindeki okullarda eğitime ara verildiğini ve bazı uçuşların askıya alındığını bildirmişti.

YETERLİ BAKIMLAR YAPILAMIYOR: SÜREKLİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Küba'yı ekimde vuran ve 6 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Oscar Fırtınası da ülkede elektrik kesintilerine neden olmuştu.

Küba'da enerji santrallerindeki arızalar nedeniyle sıklıkla elektrik kesintileri yaşanıyor.

Basında yer alan haberlere göre 40 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen santrallere yeterli bakım yapılmadığı için bu sorunlar tekrarlanıyor.

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