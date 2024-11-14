Komünizmle yönetilen Küba'da sorunların ardı arkası kesilmiyor

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Latin Amerika ülkesi olan Küba, uzun yıllardan itibaren komünizmle yönetiliyor.

Uygulanan ambargolar nedeniyle yıllardır açlık ve sefillik içerisinde olan ülkede, sorunların ardı arkası kesilmiyor.

Komünizm yönetiminden memnun olmayan birçok Kübalı, sistemden ve ülkeden kurtulmak için soluğu kapitalizmin göbeği olan ABD'de alıyor.

KOMUNÜZİMLE YÖNETİLEN KÜBA SEFALETTEN KURTULAMIYOR

Küba'dan kaçamayanlar ise ülke içindeki çeşitli sorunlarla boğuşuyor.

Bu sorunlar ise bir insan için en temel seviyede...

Ülkede, bütçe açığı azaltmak için akaryakıt fiyatlarına yüzde 500 zam yapma kararı alındı.

BÜTÇE AÇIĞINI AZALTMAK İÇİN AKARYAKITA YÜZDE 500 ZAM

Söz konusu fiyat artışının, cari açığın azaltılmasına yardımcı olması umulsa da gerçekler pek de öyle olmadı.

Ağır ekonomik şartlara daha fazla dayanamayan Kübalılar, yönetime isyan etse de koşullarda bir şey değişmedi.

Yetersiz beslenme ve ağır ekonomik şartlar, bu kez de yerini elektriğe ulaşma gibi temel bir ihtiyaca bıraktı.

GIDA, SU VE ELEKTRİK SIKINTISI: AĞIR ŞARTLAR PROTESTO EDİLİYOR

Yaklaşık 2 milyon nüfuslu başkent Havana komple karanlığa ve sessizliğe gömülürken kentin çeşitli noktalarına da askerler konuşlandırıldı.

Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Havana’da yaşayanlar, hükümeti tencere-tavalı protesto etti.

Gıda, su ve elektrik sıkıntısı nedeniyle öfkelenen eylemciler, San Miguel de Padron şehrinde çöp yığınlarıyla yolları kapattı.

Öfkeli kalabalık, protestoya müdahale eden güvenlik güçleri tarafından dağıtıldı.

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ELEKTRİK SANTRALLERİ SOVYETLER BİRLİĞİ'NDEN KALMA

Diğer yandan Küba’da enerji santrallerinde yaşanan arızalar nedeniyle elektrik kesintileri sıklıkla yaşanıyor.

Basında yer alan haberlere göre 40 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen santrallere yeterli bakım yapılmadığı için bu sorunlar tekrarlanıyor.

Enerji ve Maden Bakanlığına göre, ülke yılda 8 milyon ton yakıt tüketiyor ve bunun sadece 3 milyon tonu iç üretimden sağlanıyor.

Küba, ekonomik ambargolar nedeniyle enerji ihtiyacının büyük kısmını Venezuela, Rusya ve Meksika’dan tedarik ediyor.

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ABD'YE KAÇMASINLAR DİYE TEKNELER YASAK

Yine bir ada ülkesi olan Küba'da, insanların Amerika'ya kaçmaması için yıllardır tekneler yasak.

Bu yüzden ada ülkesinde balık yemek oldukça zor.

Kübalıların kendi ülkelerinde otellerde konaklaması yasak.

ÜLKE VATANDAŞLARININ OTELLERDE KONAKLAMASI YASAK

İnsanlar sadece ülkeye gelen turistlere hizmet etmek için otellerde çalışma imkanına sahip.

Bu yasak kalksa da fakirliğin yüksek seviyelerde olduğu Küba'da, insanların otelde kalacak parayı bulması zor.

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