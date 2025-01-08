Küba'da malzeme deposunda patlama: 13 askere ulaşılamıyor

AA & Ensonhaber

Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Holguin eyaletindeki Melones bölgesinde bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle askeri malzemelerin infilak ettiği ifade edildi.

Patlamanın ardından 13 askere ulaşılamadığı belirtilen açıklamada bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildiği bilgisine yer verildi.

YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer kayıp askerlerin ailelerinin bilgilendirildiğini ve silahlı kuvvetlerin olayın çözümü için azami özen gösterdiğini vurguladı.

Holguin İl Savunma Konseyi ve Silahlı Kuvvetler Bakanlığı tarafından alınan önlemler çerçevesinde olay mahalline yakın bölgelerde yaşayan yaklaşık 500 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.