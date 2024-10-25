Küçük Prens'in elle yazılmış kopyası 1,25 milyon dolara satışa çıkıyor

DHA

Antoine de Saint-Exupery, İkinci Dünya Savaşı sırasında New York'ta sürgünde yaşarken çocuklar için orijinali Fransızca Küçük Prens’i yazdı.

Kitap 1943’te yayınlandı.

Küçük Prens, yayınlandığı günden bu yana dünya çapında milyonlarca kopya sattı.

DÜNYADA EN ÇOK TERCÜME EDİLEN KİTAPLARDAN BİRİ

Küçük Prens'in dünyada en çok tercüme edilen kitaplardan biri olarak ‘küresel edebi mirasın’ bir parçası olduğunu söyleyen uzmanlar, "Kasım ayında Avrupa dışındaki bir müze veya kütüphanenin daktilo metnini satın alma olasılığının kitabın küresel statüsünün tanınması anlamına gelebileceğini" ifade etti.

BAE'DE SATIŞA SUNULACAK

Küçük Prens kitabının yazarı Antoine de Saint-Exupery tarafından 1940’larda saklanan üç metinden biri olduğu ifade edilen daktilo ve el ile yazılmış kopya, kasım ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Abu Dabi Sanat Festivali'nde satışa sunulacak.

Kopyanın değeri ise 1,25 milyon dolar..