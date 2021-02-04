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- Kuveyt, koronavirüs nedeniyle ülkeye girişleri iki hafta yasaklayacak
Kuveyt, koronavirüs nedeniyle ülkeye girişleri iki hafta yasaklayacak
Kuveyt koronavirüs önlemleri kapsamında pazar günü itibariyle iki hafta boyunca sadece kendi vatandaşlarının ülkeye girmesine izin vereceğini açıkladı.
- AA
- 04.02.2021 - 04:01
- Güncelleme : 04.02.2021 - 04:18
Kuveyt Bakanlar Kurulu, iki hafta süresince ülkeye yabancıların girişinin yasaklanacağını açıkladı.
Birinci dereceden akrabaları ve beraberindekiler istisna kabul edilecek.
TİCARİ FAALİYETLERE SAAT KISITLAMASI
Ayrıca ülkede 20.00 ile 05.00 saatleri arasında tüm ticari faaliyetler durdurulacak, lokantalar kapalı tutulacak, bir ay boyunca lokantalar paket servis yapabilecek.
Eczaneler, sağlık malzemeleri satışı ve gıda alışverişinin yapıldığı mağazalar uygulamadan muaf tutulacak.
VAKA SAYILARI ARTIYOR
Kararların koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle alındığı bildirildi.
Kuveyt'te resmi verilere göre, koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 961'e, vaka sayısı 410 bin 167'ye ulaştı.