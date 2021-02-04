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Kuveyt, koronavirüs nedeniyle ülkeye girişleri iki hafta yasaklayacak

Kuveyt, koronavirüs nedeniyle ülkeye girişleri iki hafta yasaklayacak

Kuveyt koronavirüs önlemleri kapsamında pazar günü itibariyle iki hafta boyunca sadece kendi vatandaşlarının ülkeye girmesine izin vereceğini açıkladı.