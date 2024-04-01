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Kuveyt'te bir plajda kameraya yansıyan araç takla atarken, sürücüsü ise koltuğundan fırladı.
İzleyenleri şoke eden videoda, dört tekerlekten çekişli araç, Abu Al Hasaniya Plajı'nda ilerliyordu.
Bir süre sonra kontrolü kaybeden sürücü, aracıyla birlikte takla attı. Aracın takla atması, plajdakiler tarafından görüntülendi.
Defalarca takla attı
Çevredekiler, defalarca takla atan araç nedeniyle paniğe kapıldı. Şoförün yerinden fırlayıp denize düştüğü anlar kaydedildi.
Mucizevi kurtuluş
34 yaşındaki sürücü, mucizevi bir şekilde kazayı küçük yaralanmalarla atlattı. Neye uğradığını şaşıran sürücünün araçtan uzaklaştığı anlar da görüntülendi.
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