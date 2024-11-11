Kuzey Afrika'dan İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akını sürüyor

AA

Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları sahillerine doğru göç akını devam ediyor.

Son olarak 9-10 Kasım tarihlerinde Tenerife, El Hierro ve La Gomera adalarına 8 farklı tekneyle 483 düzensiz göçmenin geldiği belirtildi.

Yetkililer, kuzey ve orta Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin arasında kadın ve çocukların da olduğunu ifade etti.

KUZEY VE ORTA AFRİKA ÜLKELERİNDEN GELİYORLAR

Kanarya Adaları'na özellikle son haftalarda kalabalık gruplar halinde düzensiz göçmen gelmesi dikkati çekiyor.

Geçen yıla kıyasla düzensiz göçmen akınında yüzde 80'den fazla artışın gözlendiği Kanarya Adaları'na bu yılın ilk 10 ayında 32 bin göçmen geldi.

BALEAR ADALARI'NA GEÇEN HAFTA 840'TAN FAZLA GÖÇMEN GELDİ

Diğer yandan İspanya'nın doğusundaki Balear Adalarına da 4-10 Kasım tarihleri arasında 840'tan fazla düzensiz göçmenin geldiği açıklandı.

Balear Adaları Valiliği, Mayorka ve Formentera kentleri kıyılarına 50 kadar tekneyle toplamda 840'ın üzerinde düzensiz göçmenin geldiğini ve bunun bir haftada şimdiye kadar bölgeye gelen en fazla düzensiz göçmen sayısı olduğunu duyurdu.

Balear Adaları'na 2024'te, 1 yıl öncesine kıyasla 2 kat artışla 4 bin 675 düzensiz göçmen geldi.