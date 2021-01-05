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    Kuzey Kore GAVI'den koronavirüs aşısı talep etti

    Kuzey Kore GAVI'den koronavirüs aşısı talep etti

    Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana ülkede herhangi bir vaka görülmediğini iddia eden Kuzey Kore, koronavirüs aşısı talep etti.
    • AA
    • 05.01.2021 - 01:35
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    Wall Street Journal'ın haberine göre, Kuzey Kore, gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişimlerini artırmalarına yardımcı olan Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) adlı küresel gruptan aşı talep etti

    Aşı talep edilen Gavi’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

    HERHANGİ BİR KORONAVİRÜS VAKASI BİLDİRMEMİŞTİ

    Pyongyang yönetimi şimdiye kadar, binlerce şüpheli vakayı teste tabi tutmasına rağmen ülkede herhangi bir koronavirüs vakası bildirmedi.

    Ülke, virüsün ortaya çıkmasının ardından geçen yıl ocak ayının sonlarında sınırlarını tamamen kapatmış ve uluslararası seyahati yasaklamıştı.

    Kuzey Kore GAVI den koronavirüs aşısı talep etti #1

    200 KUZEY KORELİ ASKERİN KORONADAN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

    South China Morning Post gazetesi, martta, yaklaşık 200 Kuzey Koreli askerin koronavirüsten öldüğünü ve binlerce kişinin karantinaya alındığını ileri sürmüştü.

    İsviçre merkezli bir aşı ittifakı kuruluşu olan Gavi, bugüne kadar ilaç firması AstraZeneca ile 170 milyon dozluk, Johnson & Johnson ile de 500 milyon dozluk aşı için anlaşma yapmıştı.

    Gavi’nin dağıtacağı aşıların ülkelerin yasal onay süreçlerine bağlı olarak, ilk teslimatlarının 2021'in ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor.

    Kuzey Kore GAVI den koronavirüs aşısı talep etti #2

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