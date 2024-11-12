Kuzey Kore ile Rusya'dan iş birliği: Stratejik Ortaklık Anlaşması onaylandı

İHA

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki iş birliğinde dikkat çeken ilerleme kaydedildi.

Son olarak Kuzey Kore'nin, Rusya'ya Ukrayna ile savaşması için asker göndermesi sonrası bazı kesimlerden tepki sesleri yükselmişti.

Askeri destek yankıları sürerken, resmi Kuzey Kore basınında yer alan habere göre dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

DEVLET BAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE ONAYLANDI

Habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 19 Haziran'da imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın, dün devlet başkanlığı kararnamesiyle onaylandığı duyuruldu.

Ayrıca anlaşmanın, onay belgelerinin taraflar arası değişiminin yapılacağı gün yürürlüğe gireceği açıklandı.

Öte yandan, Putin ise 9 Kasım’da yayınlanan bir kararnameyle Kuzey Kore ile imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nı yasalaştırmıştı.

KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI NELERİ KAPSIYOR

Rusya lideri Putin ve Kuzey Kore lideri Kim, geçtiğimiz Haziran ayında Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang'da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı.

Birçok alanda karşılıklı iş birliğini öngören anlaşmanın “taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içerdiğini” açıklayan Putin, şu ifadelerde bulunmuştu: