Kuzey Kore lideri Kim, ordunun tatbikatlarına katıldı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore ve ABD arasında ortak bir askeri tatbikatın sürdüğü sırada, askeri eğitim üssüne yaptığı ziyaret sırasında savaş tatbikatlarını yoğunlaştırma talimatı verdi.

AA & Ensonhaber

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, askeri üssü ziyaret etti. Bu ziyaret, Güney Kore ve ABD'nin Kuzey Kore'nin "nükleer ve füze tehditlerine" karşı caydırıcılığı artırmak amacıyla düzenlediği "Özgürlük Kalkanı" tatbikatının başlamasından iki gün sonra gerçekleşti.

"Güney Kore ve ABD, ağır bedel ödeyecekler"

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) bildirdiğine göre, üssün batısındaki ziyaretinde, Kim, eğitim tesislerini ve askeri birliklerin eğitimlerini denetledi.

Ordusuna, düşmanlarına karşı "ezici güç" ve "savaşın fitilini ateşlemeye yönelik en ufak girişimleri" kontrol altına alma talimatı verdi ve savaş kabiliyetlerini geliştirme çağrısında bulundu.

Kim, Güney Kore ve ABD'nin düzenlediği ortak tatbikatı kınayarak, bu ülkelerin "ağır bedel" ödeyeceklerine dair uyarılarda bulundu.

Güney Kore ve ABD'nin Özgürlük Kalkanı Tatbikatı

Güney Kore ve ABD, "Özgürlük Kalkanı" adı altında ortak askeri tatbikatlarını 4 Mart'ta başlatmıştı. Bu tatbikatla, iki ülkenin ortak savunma kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Kara, deniz, hava ve siber alanlarda çok yönlü operasyonlara ve nükleer tehditlere karşı cevap verme becerilerine odaklanılıyor.

Kuzey Kore "işgal provası" olarak yorumladı

Kuzey Kore, bu tür tatbikatları işgal provası olarak nitelendirirken, Güney Kore ve ABD ise bunların savunma amaçlı olduğunu savunuyor ve Kuzey Kore'nin iddialarını reddediyor.