Kuzey Kore lideri Kim'den nükleer silah çağrısı

AA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordunun kuruluşunun 77. yıl dönümünü kutlamak için Savunma Bakanlığını ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Kim, ABD'yi dünya genelindeki farklı bölgelerde jeopolitik krizlere yol açmakla suçladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer aldı.

NÜKLEER SİLAHLANMA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ÇAĞRISI

Bölgede gereksiz gerilim çıkmasını istemediklerini belirten Kim, yeni bir savaşın çıkmasını engellemek ve bölgede güvenliği sağlamak için çeşitli önlemler alacaklarını ifade etti.

Kim, ABD'nin Kore Yarımadası'na konuşlandırdığı nükleer varlıkların bölgede dengesizliğe yol açtığını savunarak ülkesinin nükleer silahlanma kapasitesinin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU

Kuzey Kore lideri Kim, 29 Ocak'ta nükleer silah tesisini ziyaret ederek, ülke güvenliği, çıkarları ve gelişimi için nükleer silah kapasitesini güçlendirmenin elzem olduğunu söylemişti.