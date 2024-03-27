Kuzey Kore'de devlet televizyonu kot pantolonunu sansürledi Kuzey Kore devlet televizyonu, BBC'nin bahçecilikle ilgili bir programını yayınladı. Ancak program sunucusunun giydiği kot pantolon ülkedeki yasak nedeniyle sansürlendi.

ensonhaber.com

Dış dünyaya en kapalı ülkelerden biri olan Kuzey Kore'de garip yasaklar mevcut.

Özellikle kot pantolon giymenin yasak olduğu ülkede yine şaşırtan bir gelişme yaşandı.

BBC'de yayınlanan 'Bahçe Sırları' programının eski bir bölümünü veren Kuzey Kore devlet televizyonu, sunucu Alan Titchmarsh'ın kot pantolonunu sansürledi.

Kot pantolonunu sansürlemeye çalıştılar

Görüntülerde, Titchmarsh'ın pantolonunun amatörce gizlenmeye çalışıldığı görüldü.

Öte yandan 'Blue jean' yani mavi renk kot pantolonlar, Kuzey Kore'de Batı emperyalizminin simgesi olarak görülüyor ve bu nedenle yasaklanmış durumda.

Kuzey Kore'de kot pantolon giyme yasağı 1990'larda başladı.

O dönemin lideri Kim Jong-il, kot pantolonların Batı (özellikle de Amerikan) emperyalizminin bir simgesi olduğunu savundu.

Emperyalizmin simgesi olarak görülüyor

Kuzey Kore yönetimine göre bu pantolonların sosyalist bir devlette yeri yoktu.

Son yıllarda Batı kültürüne yönelik üslup yine sertleşti ve bu yasak yeniden sıkı şekilde uygulanmaya başladı.

Devlete ait Rodong Sinmun gazetesi, 2020 yılında ülkenin vatandaşlarına "burjuva kültürünü" reddederek "üstün sosyalist yaşam tarzını" benimsemeleri çağrısını yaptı.