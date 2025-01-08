Kuzey Kore'de sosisli sandviç yiyenler ve boşananlar kampa gönderilecek

Haber Merkezi

İlginç yasaklarıyla gündemden düşmeyen Kuzey Kore'de, yeni kararlar alındı.

Kim Jon Un yönetimi, Batı kültürünü bastırma çabaları altında, ülkede çok tüketilen bir gıdaya yasak getirdi.

Kuzey Korelilerin, "münzevi krallığa sızan" Batı kültürüne yönelik baskıların bir parçası olarak sosisli sandviç yemelerinin yasaklandığı bildirildi.

SOSİSLİ YEMEK VATANA İHANETTEN SAYILACAK

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; ülkenin lideri Kim Jong Un, ABD'den esinlenen Güney Kore yemeğinin popülaritesinin arttığı bir dönemde sosis servis etmenin "vatana ihanet" olduğunu ilan etti.

BOŞANANLARA CEZA

Sosisli sandviç satarken ya da pişirirken yakalanan kişiler, ülkenin kötü şöhretli çalışma kamplarında zaman geçirme ihtimaliyle karşı karşıya.

Pyongyang ayrıca boşananların da hapse atılabileceğine karar verdi.

GÜNEY KORE YEMEĞİ DE YASAK

Rejim, vatandaşlar arasında kapitalist kültürü bastırma çabalarının bir parçası olarak, Batı yanlısı komşu Güney Kore'den ithal edilen bir yemek olan budae-jjigae'nin satışını yasakladı.

“Ordu üssü yahnisi” anlamına gelen baharatlı Kore-Amerikan yemeğinin malzemeleri arasında sosisli sandviç de bulunuyor.

Bu yemek, 1950'lerdeki Kore Savaşı sırasında bölgede bulunan ABD askerleri tarafından atılan etlerden doğdu.

Aç kalan yerel halk, bu etleri güveç yapmak için kullandı.

Bu füzyon yemeğinin, güneyde icat edilmesinden onlarca yıl sonra, 2017 yılında Kuzey Kore sınırını geçtiğine inanılıyor.

Aralık ayında da Kuzey Kore'de boşanan vatandaşların “suçları” nedeniyle bir ile altı ay arasında çalışma kamplarında tutulduklarını iddia eden raporlar ortaya çıkmıştı.

KADINLARA DAHA AĞIR CEZALAR

Komünist ülkede boşanma, anti-sosyalist bir eylem olarak görüldüğü için hoş karşılanmıyor ve hükümetin herhangi bir yasal ayrılığı imzalaması gerekiyor.

Güney Pyongan eyaletinde üç ay hapis yattığını söyleyen boşanmış bir kadın, RFA'ya kadınların erkeklerden daha ağır cezalar aldığını söyledi.

Kadın, şunları anlattı: