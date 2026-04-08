Kuzey Kore’den Doğu Denizi’ne çok sayıda füze fırlatıldı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin yerel saatle sabah 08.50 civarında Doğu Denizi istikametine çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu.

Füze denemeleri, Wonsan bölgesinden gerçekleştirildi ve füzelerin yaklaşık 240 kilometre mesafe katettiği bildirildi.

GÜNEY KORE-ABD ORTAK İZLEME

JCS açıklamasında, "Ordumuz, Kuzey Kore’nin hareketlerini yakından takip ediyor ve herhangi bir provokasyona karşı ezici bir yanıt verme kararlılığını sürdürüyor" denildi. Öte yandan, Kuzey Kore’nin bir önceki füze denemesinin fırlatmadan kısa süre sonra başarısız olduğu belirtildi.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Son füze atışları, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un Kuzey Kore’ye gönderilen İHA’ların Pyongyang ile gereksiz askeri gerilime yol açtığı yönündeki açıklamalarının hemen ardından gerçekleşti. Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, Lee’nin açıklamalarını “açık sözlü ve açık fikirli” olarak nitelendirerek, Seul’e Pyongyang’a karşı “herhangi bir pervasız provokasyondan kaçınma” uyarısında bulundu.