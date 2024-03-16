Kuzey Kore'den hava indirme tatbikatı Kuzey Kore'de paraşütçü birliklerinin katılımıyla düzenlenen hava indirme tatbikatını bizzat yöneten Kim Jong-Un, en zorlu savaş şartlarına karşı hazır olmak için yoğun askeri tatbikatları devam talimatı verdi.

İHA

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'ye meydan okumak için silah testleri ve askeri tatbikatlarını sık sık gerçekleştiriyor.

Son olarak, liderleri Kim Jong-Un'un bizzat yönettiği bir hava indirme tatbikatı, paraşütçü birliklerinin savaş kabiliyetini ölçmek amacıyla düzenlendi.

Bu tatbikat, düşman mevzilerine havadan iniş senaryosu çerçevesinde gerçekleştirildi ve lider Kim, başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek en zorlu savaş şartlarına hazır olma çağrısında bulundu.

Ayrıca, tatbikatta Kim'in kızı Ju-ae'nin de eşlik etmesi dikkat çekti.

Kim Putin’in hediye ettiği arabayı kullandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kim’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından geçen ay hediye edilen arabayı ilk kez kullandığı belirtildi. Putin’in hediyesinin “mükemmel derecede işlevsel” ve “güvenilir” olduğu kaydedilirken, Kim Jong Un'un Putin'in hediyesi olan arabayı kullanmasının gelişen Kuzey Kore -Rusya dostluğunun açık bir kanıtı olduğu vurgulandı.

Kuzey Kore ardı ardına askeri tatbikatlar gerçekleştirmişti

Bu yılın başından beri 5 seyir füzesi denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore, 7 Mart'ta Güney Kore’nin başkenti Seul’ü vurma kapasitesine sahip cephe birliklerinin de katılımıyla topçu atış tatbikatı düzenlenmişti. Pyongyang son olarak 13 Mart’ta tankçı birliklerinin katılımıyla atış tatbikatı yaptığını duyurmuştu. Kuzey Kore'nin askeri tatbikatlarına hız kazandırması Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)