Kuzey Makedonya sandık başında: Oy verme işlemi başladı Kuzey Makedonya'da halk, cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanmaya başladı. 7 adayın yarıştığı seçimde toplam 1 milyon 814 bin 317 kayıtlı seçmen oy kullanacak.

AA

Kuzey Makedonya sandık başına gitti...

Toplam 1 milyon 814 bin 317 kayıtlı seçmenin yerel saatle 07.00'de oy kullanmaya başladığı ülkede, sandıklar saat 19.00'da kapanacak.

3 bin 480 merkezde oy kullanabilecek

Seçmenler ülke genelinde 3 bin 480 merkezde oy kullanabilecek.

Seçim kapsamında mahkumlar, yurt dışında yaşayanlar, engelli ve hasta olanlar oylarını dün verdi.

Seçimde, aralarında mevcut Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Dışişleri Bakanı Bujar Osmani'nin yanı sıra Gordana Siljanovska Davkova, Stevço Jakimovski, Biljana Vankovska Cvetkovska, Arben Taravari ve Maksim Dimitrievski olmak üzere 7 aday yarışıyor.

Yeni cumhurbaşkanı belirlenecek

Kuzey Makedonya'nın, eski adıyla Makedonya olarak 8 Eylül 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana 7. kez düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde, beş yıllığına görev yapacak yeni cumhurbaşkanı belirlenecek.

Adaylardan herhangi biri ilk turda yüzde 50'den fazla oy alamazsa en çok oy alan iki aday, 8 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda mücadele edecek.

Ülkede, 8 Mayıs'ta ayrıca genel seçim de yapılacak.

Anayasaya göre, ikinci turun geçerli sayılması için katılımın yüzde 40'ın üzerinde olması gerekiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)