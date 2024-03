Kuzey Mitroviça'da Türkçe resmi dil oldu

İHA

Kosova'nın kuzeyinde Sırp topluluğunun çoğunlukta yaşadığı Kuzey Mitroviça belediyesinde Türkçe resmi diller arasına girdi.

Kuzey Mitroviça belediyesinde bugünkü meclis oturumunda, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) milletvekili Enis Kervan'ın Kuzey Mitroviça’da Türkçe'nin resmi dil kabul edilmesi için yaptığı başvuru meclis tarafından oy çoğunluğuyla kabul edildi.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan milletvekili Kervan şu ifadeleri kullandı:

Bugün Kosova Türkleri için tarihi bir gün, bugün bizim bayramımız. Kosova, Türkçeye evet dedi. Kuzey Mitroviça’da Türk dili resmi dil olarak kabul edildi. Böyle bir girişimde bulunduğumuz için şahsen ve parti adına çok mutluyum. Kosova'nın her yöresinde her karışında yaşayan Türkler, KDTP'nin himayesi altında olacaklardır. Her zaman varlığımızı hissettireceğiz. Böyle bir gelişmeyle çok mutluyuz. 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı öncesinde bu hediye toplumumuz için çok önemli.