Euro
11.1924
1.02%
Dolar
9.6026
1.08%
Altın
553.67
1.55%
Borsa
1.48
1.68%
Bitcoin
586.800
-1.87%
BTXN Coin
21.22
-1.75%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    La Palma Adası'nda 2 bin 185 bina küle döndü

    Geçen aydan bu yana aktif olan yanardağın ortaya çıkardığı bilanço belli oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.10.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 09:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    La Palma Adası'nda 2 bin 185 bina küle döndü

    İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar, ardında büyük yıkım bıraktı.

    Adada 19 Eylül'den bu yana aktif olan yanardağın püskürttüğü ve iki koldan dökülen lavlar 866 hektarlık alanı kapladı.

    33 GÜNLÜK BİLANÇO

    Volkanik patlama nedeniyle 33 günde büyük çoğunluğu ev olan 2 bin 185 bina küle döndü.

    Sıcaklığı 1150 santigrat dereceyi bulan lavların tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evlerini terk edenlerin toplam sayısı 8 bini geçti.

    LAV AKINTISI UYDUYA YANSIDI

    Copernicus Sentinel-2 uydusu, adadaki volkanik patlamayı ve ardından oluşan lav akıntısını görüntüledi.

    La Palma Adası nda 2 bin 185 bina küle döndü #1

    La Palma Adası nda 2 bin 185 bina küle döndü #2

    La Palma Adası nda 2 bin 185 bina küle döndü #3

    La Palma Adası nda 2 bin 185 bina küle döndü #4

    La Palma Adası nda 2 bin 185 bina küle döndü #5

    La Palma Adası nda 2 bin 185 bina küle döndü #6

    La Palma Adası nda 2 bin 185 bina küle döndü #7

    La Palma Adası nda 2 bin 185 bina küle döndü #8

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir