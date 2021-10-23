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- La Palma Adası'nda 2 bin 185 bina küle döndü
La Palma Adası'nda 2 bin 185 bina küle döndü
Geçen aydan bu yana aktif olan yanardağın ortaya çıkardığı bilanço belli oldu.
- AA & Ensonhaber
- 23.10.2021 - 08:53
- Güncelleme : 23.10.2021 - 09:05
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar, ardında büyük yıkım bıraktı.
Adada 19 Eylül'den bu yana aktif olan yanardağın püskürttüğü ve iki koldan dökülen lavlar 866 hektarlık alanı kapladı.
33 GÜNLÜK BİLANÇO
Volkanik patlama nedeniyle 33 günde büyük çoğunluğu ev olan 2 bin 185 bina küle döndü.
Sıcaklığı 1150 santigrat dereceyi bulan lavların tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evlerini terk edenlerin toplam sayısı 8 bini geçti.
LAV AKINTISI UYDUYA YANSIDI
Copernicus Sentinel-2 uydusu, adadaki volkanik patlamayı ve ardından oluşan lav akıntısını görüntüledi.