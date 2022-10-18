Lafarge, 'DEAŞ'a yardım' suçunu kabul edecek

ABD'de görülen davada "DEAŞ'a yardım etme" suçunda yargılanan Fransız çimento şirketi Lafarge, 687 milyon dolar karşılığında mahkeme ile anlaştı. Şirket ayrıca 90 milyon dolar da ceza ödeyecek.

Terör örgütü DEAŞ ile ilişkisi ortaya çıkan Fransız çimento devi Lafarge'ın, ABD'deki yargı süreci devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa merkezli çimento üreticisi Lafarge, New York Brooklyn'deki federal mahkemede anlaşma yoluna gitti.

687 milyon dolara mahkeme ile anlaştı

Hakkındaki "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul eden Lafarge, 777,78 milyon dolar ceza ödemeye razı oldu.

687 milyon dolar karşılığında mahkeme ile anlaşma yoluna giden şirket, 90 milyon dolar da ceza ödeyecek.

Şirketten açıklama: Çok üzgünüz

Lafarge'dan yapılan yazılı açıklamada ise "Lafarge ve alt şirketi Lafarge Suriye, yöneticilerin bireysel olarak yer aldığı eylemlerden dolayı sorumluluğu kabul etmiştir. Bu eylemler, Lafarge'nin ceza yasasının alçak bir şekilde ihlal edilmesidir. Bu olayın vuku bulmuş olmasından dolayı çok üzgünüz. ABD Adalet Bakanlığı ile konunun çözümüne ilişkin yakından çalıştık." ifadesine yer verildi.







Belgeleri AA ortaya çıkarmıştı

Konuya ilişkin belgeleri Anadolu Ajansı, Eylül 2021'de yayınladığı haberi ile ortaya çıkarmıştı.



Fransız kurumlarına ait belgelerdeki bilgiler, dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge'ın, DEAŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiğini ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gözler önüne sermişti.

Belgelerde, Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'ı, terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etmişti.

DEAŞ sığınaklarının çimentosu Lefarge'dan

DEAŞ ise Lafarge'dan aldığı çimentoları, sığınak ve tünel yapımında kullanmıştı.

Dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge, DEAŞ'ı finanse ettiği suçlamalarının ardından İsviçre'deki rakibi ile birleşerek 2015'te önce "LafargeHolcim" ismini aldı, 2021'de şirketin isminden "Lafarge" atılarak ismi "Holcim Ltd" olarak tescil edilmişti.

Yargıtay'ın kararının ardından ise şirketin İsviçre borsasında işlem gören hisseleri, yüzde 4'ten fazla düşerek 48 İsviçre frangının altına gerilmişti.



Şirketin Suriye'de kuruluşundan DEAŞ'a finansmana uzanan süreç

Dünyanın en büyük çimento şirketlerinden Fransız Lafarge, Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşa rağmen faaliyetini sürdürdü.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeyi ele geçirmesine rağmen üretim faaliyetlerini sürdüren şirket, 2014'ün sonlarında çalışmalarını sonlandırdı ancak şirketin Çelebiye bölgesindeki faaliyetlerini devam ettirebilmek için DEAŞ'a "haraç" ödemenin dışında örgütten malzeme ve akaryakıt temin ettiği ifşa oldu.

Şirket, Temmuz 2015'te İsviçreli rakibi Holcim ile birleşerek isim değişikliğine gitti. Tesisin bir bölümüne 2015 başlarında yerleşen ABD ve Fransız askerleri, Türkiye'nin 9 Ekim 2019'da Suriye'de terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı öncesinde, yaklaşık 4,5 yıl boyunca buranın bir kısmını üs olarak kullandı.

TRT World de Kasım 2021'de yayımladığı "The Factory" isimli belgeselinde Fransız devletiyle yakın ilişki içinde olan Lafarge'ın, terör örgütü PKK ve DEAŞ'a 10 milyonlarca dolar ödeme yaptığını belgeleriyle ortaya koymuştu.





