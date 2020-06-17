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    Lavrov: ABD'nin Libya'da barışa desteği olumlu olabilir

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Libya krizindeki taraflar üzerinde etkisini göstermesinin barış için katkı sağlayabileceğini söyledi.
    • DHA
    • 17.06.2020 - 14:57
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    Lavrov: ABD'nin Libya'da barışa desteği olumlu olabilir

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında Libya’daki krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

    ABD BARIŞ İÇİN KATKIDA BULUNABİLİR

    Konu hakkında Lavrov, “ABD’nin Libya’daki krizde taraflar üzerindeki etkisi, barış sürecinin başlamasına katkıda bulunabilir” dedi.

    Bakan Lavrov, “Eğer ABD, derhal ateşkesi savunan Rusya ve diğer tarafların çabalarını güçlendirmek ve Libya krizindeki taraflar üzerinde etkisini gösterebilirse, bunun çok olumlu olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

    Lavrov, gerek Libya’da, gerekse Suriye’deki krizlerin üstesinden gelmek için yapıcı her türlü yardımın memnuiyetle karşılanacağını belirtti.

     


    Lavrov’dan Libya açıklaması: ABD'nin barışa desteği olumlu olabilir (2) -1

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