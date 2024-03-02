Lavrov'dan Macron sorusuna kahkahalı yanıt Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme önerisine kahkaha atarak yanıt verdi.

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AA & Ensonhaber

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Antalya Diplomasi Forumu'nda, Ukrayna'ya Batılı askeri gönderme fikri soruldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus ordusunun saldırıları altındaki ülkeye asker konuşlandırma seçeneğini dışlamadığını söyledi.

Bu konuda henüz bir fikir birliğine varmadıklarını belirten Macron'a birçok NATO ülkesi tepki gösterdi.

Ukrayna'ya Batılı asker gönderme fikrine kahkaha attı

Macron'un önerisi, Antalya Diplomasi Forumu'nda da gündeme geldi. Foruma katılan Lavrov, kendisine yöneltilen soruyu kahkahayla karşıladı.

Bir gazeteci, "Sayın Lavrov, Macron'un Ukrayna'ya asker göndermekle ilgili son açıklamalarına ne dersiniz?" diye sordu.

Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanı, gülerek yanıt vermekle yetindi.

Macron'dan "Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil" mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2 yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya asker gönderme konusunda Avrupa ülkeleri arasında fikir birliğinin olmadığını ancak bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtmişti.

Başkent Paris'te ev sahipliği yaptığı Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." demişti.