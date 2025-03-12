Lazkiye'de olaylar kontrol altına alınırken çatışmaların izleri görüntülendi

AA

Suriye'de devrik rejim unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda, 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Saldırının ardından Suriye güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

CUMHURBAŞKANI GÜVENLİK KONUSUNDA UYARDI

Şiddetli çatışmalarda taraflardan yüzlerce kişi ölürken, çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkenin birlik ve beraberliğine sahip çıkılmasını isteyerek, güvenlik güçlerini sivillerin güvenliği konusunda uyardı.

OPERASYONLAR GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE SONA ERDİ

Suriye hükümeti, güvenlik güçlerinin olası ihlallerinin tespiti ve sorumluların yakalanması için soruşturma komitesi kurdu.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin sahil bölgesindeki operasyonlarının 10 Mart'ta sona erdiğini duyurdu.

ELEKTRİK HATTINA ZARAR VERİLDİ

Baskınlar sırasında bölgenin kontrolünü ele geçirmeyi hedefleyen devrik rejim unsurları, Lazkiye'yi besleyen ana elektrik hattına zarar verip, geniş çaplı kesintisine neden oldu.

Ayrıca sahil bölgesinde 6 hastaneyi ele geçirmeye çalışarak, güvenlik görevlileriyle çatışmaya girdi.

CAMİ, HASTANEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Ceble'deki tek sağlık kuruluşu olan Vatan Hastanesi'nin yoğun çatışmalar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesiyle ilçedeki Ebu Bekir Camisi, sahra hastanesine dönüştürüldü.

İlçede hayatın yavaş da olsa normale dönmeye başladığı gözlenirken, devrik rejim güçlerinin kamu kurumlarına ve sivil araçlara yönelik saldırılarının izlerine hemen hemen her sokakta rastlanıyor.

KONTROL NOKTALARI KURULDU

Öte yandan Ceble halkının iftar alışverişi yaparak günlük hayatlarına dönmeye çalıştığı görülüyor.

Ayrıca bölgede güvenlik güçlerine ait araçlar, şehirlerle köyler arasında devriye faaliyetlerini sürdürüyor.