Le Monde: Göçmen krizi, Erdoğan'ın elini güçlendiriyor

Taliban'ın saldırıları karşısında Avrupa'daki endişeli havayı aktaran gazete, mülteci anlaşmalarıyla Ankara'ya bağımlılığın arttığını yazdı.

Afganistan'daki belirsizlik ve Taliban'ın ilerleyişinin hız kazanmasının ardından Afgan göçmenler, ülkelerini terk etmeye başladı.

İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan ve Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, Fransız basınından Le Monde'un gündemindeydi.

AVRUPA, AFGAN GÖÇÜNDEN ENDİŞELİ

Taliban'ın Afganistan'da gün geçtikçe daha fazla alan kazanmaya başlamasının kitlesel bir Afgan göçüne yol açabileceğine ve bu durumun Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri endişelendirdiğine dikkat çekildi.

Belçika'nın, Suriyeliler konusunda olduğu gibi Afganların potansiyel göçünün önlenmesinin Türkiye tarafından yapılmasına ilişkin AB'ye öneride bulunduğu anımsatıldı.

"TÜRKİYE'YE BAĞIMLILIĞIMIZI ARTIRIYOR"

Ancak söz konusu teklif için, "Bu tür anlaşmalar Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bağımlılığını artırıyor ve (Cumhurbaşkanı) Recep Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendiriyor." denildi.

BELÇİKA'NIN MÜLTECİ PANİĞİ

Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sami Mehdi, Avrupa Komisyonu'na mektup yazdığını belirterek, "Mülteci akınlarıyla başa çıkmak için yeni yönergeler sunulmasını istedik." demişti.

Mehdi, "Bu insanlar bölgede hoş karşılanmalı. Türkiye'yi Afganlar için güvenli bir üçüncü ülke haline getirmek, göç akışlarını yönetmemize yardımcı olacaktır." diye konuşmuştu.

"İRAN VE PAKİSTAN DAHA FAZLA AFGAN KABUL ETSİN"

Belçikalı bakan, çözüm olarak ayrıca İran ve Pakistan'ın daha fazla Afgan mülteci almasını ve bu şekilde Avrupa'ya geçişleri durdurabileceklerini ifade etmişti.