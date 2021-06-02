İngiliz pilot Lewis Hamilton, paraşütle atladığı anları takipçileriyle paylaştı. Hamilton’ın videosu milyonlarca kez izlendi.

Mercedes pilotu ve yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton geçtiğimiz günlerde paraşütle atladı.

Hamilton, gökyüzünde süzüldüğü o anları sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Görüntü, milyonlarca kez izlendi.

“BOŞ ZAMANLARIMDA YAPMAYI EN SEVDİĞİM ŞEY”

22,5 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından atlayışı paylaşan İngiliz pilot Hamilton, videonun altına da şu notu düştü:

"Son birkaç yıldır hava dalışı yapmayı öğreniyordum. Boş zamanlarımda yapmayı en sevdiğim şey. Burada da yine denemelerimden birini gerçekleştiriyorum. Sizlere ilerleyen süreci de göstereceğim."

İngiliz pilot Lewis Hamilton paraşütle atladı VİDEO