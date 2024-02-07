Libya Başbakanı Dibeybe: Türkiye'nin tutumunu takdir ediyoruz Dışişleri Bakanı Fidan, Başbakan Dibeybe ile görüştü. Dibeybe, Ankara'nın Libya'da istikrarı destekleyen rolüne vurgu yaptı.

AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'a resmi ziyaret düzenledi.

Bakan Fidan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Dibeybe, Türkiye'nin Libya'da istikrarı destekleyen tutumu ile seçimlerin yapılması yönündeki uluslararası çabaların desteklenmesindeki rolünü takdir ettiklerini söyledi.

Fidan-Dibeybe görüşmesi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "Hakomitna" adlı platformun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dibeybe ile Fidan'ın iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra siyasi ve ekonomik konuları ele aldığı belirtildi.

"Türkiye'nin rolünü takdir ediyoruz"

Görüşmede Dibeybe, "Türkiye'nin Libya'da istikrarı destekleyen tutumunu, seçimlerin yapılmasına ve geçiş döneminin sonlandırılmasına ilişkin uluslararası çabaların desteklenmesindeki rolünü takdir ettiklerini" ifade etti.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın da Libya ziyaretinin başta "Gazze'deki durum ve Libya'da seçimlerin yapılmasına ilişkin uluslararası çabaların desteklenmesi" konuları olmak üzere bazı ortak öneme sahip konuların ele alınması çerçevesinde gerçekleştiğini ifade ettiği aktarıldı.

Erdoğan'ın selamlarını iletti

Fidan'ın ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Dibeybe ve Libya halkına selamlarını ilettiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyareti çerçevesinde Libyalı yetkililerle temaslarda bulunmak üzere bu sabah başkent Trablus'a ulaşmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)