Dibeybe, Türk iş insanları ile bir araya geldiği toplantıda serbest ticaret anlaşmasının en kısa sürede imzalanması gerektiğini ve Türk iş insanlarına kolaylık sağlanacağını söyledi.

Dün Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, bugün Türk iş insanları ve yatırımcılar ile bir araya gelerek hibrit yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya; Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil katılım sağladı.

“SERBEST TİCARET ANLAŞMASINI EN KISA SÜREDE İMZALAMAMIZ GEREKİYOR”

Dibeybe, toplantıda özel sektör yatırımlarına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Serbest ticaret anlaşmasını en kısa içerisinde imzalamamız gerekiyor. Ankara’da da bir büyükelçimiz Bingazi’de de bir konsolosluk açılması için gerekli girişimleri başlatacağız. Libya’da iş yapan tüm şirketlere, tüm maddi problemlerinizi çözeceğiz ve bunu planlı bir şekilde yapacağız. Tüm özel sektörlere kapımızı açacağız. Libyalı ortaklarınızla iş yapabilmenize kolaylık sağlayacağız.” dedi.

“ŞEHİRLERİMİZİN DEĞİŞMESİNİ İSTİYORUZ”

Dibeybe, önceliklerinin yarım kalan projelerin hayata geçirmek ve onları tamamlamak olduğunu belirtti.

“Şehirlerimizin suretinin değişmesini istiyoruz.” diyen Dibeybe, “Dün yaptığımız görüşmelerde Cumhurbaşkanı’na Türkiye’nin Libya’ya olan yatırımlarının önemli olduğunu ilettim. İki ülkenin gelişimi adına önemli adımlar atmamızı ilettim.” ifadelerini kullandı.

Libya Başbakanı Dibeybe: Vizelerin kaldırılması için işlemlere başlayacağız VİDEO

“VİZELERİN TAMAMEN KALDIRILMASI İŞLEMLERİNE BAŞLAYACAĞIZ”

Dibeybe konuşmasına şöyle devam etti:

"Libya’da iş yapan tüm şirketlerin, tüm maddi problemlerinizi çözeceğiz ve bunu planlı bir şekilde yapacağız. Hiçbir hakkınız ziyan olmayacaktır. Serbest ticaret anlaşmasını en kısa içerisinde imzalamamız gerekiyor. Vizelerin tamamen kaldırılmasıyla ilgili işlemlere başlayacağız. Ankara’da da bir büyükelçimiz Bingazi’de de bir konsolosluk açılması için gerekli girişimleri başlatacağız.”





“DEVLETİMİZ TÜRK İŞ İNSANLARINA KOLAYLIK SAĞLAYACAKTIR”

Libya’nın tüm şehirlerinde şirketlerin olmasını temenni eden Dibeybe, “Türk özel sektörünün Libya özel sektörüyle birleşmesini istiyoruz. Tüm özel sektörlere kapımızı açacağız. Libyalı ortaklarınızla iş yapabilmenize kolaylık sağlayacağız. Libya inşallah eskisinden daha da iyi olacaktır. Enerji alanında da yarım kalan projelerimizi tamamlayacağız. Elektrik alanında eksiklerimiz var bu alan da yatırım yapmak isteyen şirketlere kapımız açıktır. Devletimizin Türk iş insanlarına kolaylık sağlayacaktır.” diyerek sözlerini noktaladı.