Libya Başbakanı Dibeybe'den Miçotakis'i üzen Türkiye açıklaması

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye ile imzalanan anlaşmanın devam edeceğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakan Abdulhamid Dibeybe görüştü.

Miçotakis'e Dışişleri Bakanı Nikos Dendias eşlik etti.

MİÇOTAKİS, TÜRKİYE'NİN LİBYA İLE YAPTIĞI ANLAŞMANIN DOĞRU OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Ankara ile Trablus arasında 27 Kasım 2019 da imzalanan ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ ile ‘Deniz Yetki Alanlarının sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’ anlaşmasının doğru olmadığını iddia etti.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ..."

Miçotakis, “Libya dürüstlük, karşılıklı diyalog ve uluslararası hukuka saygı temelinde yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Önceki dönemin hatalarını silmenin bir yolunu bulmak niyetindeyiz” dedi.

DİBEYBE AÇIK AÇIK SÖYLEDİ: ANLAŞMA DEVAM EDECEK

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de yaptığı açıklamada, dönemin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Türkiye arasında 27 Kasım 2019 da imzalanan ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ ile ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’ anlaşmasının devam edeceğini ifade etti.

"LİBYA, KENDİ ÇIKARLARIYLA İLGİLENMEK ZORUNDADIR"

Ortak basın toplantısında konuşan Abdulhamid Dibeybe, “Türkiye ile münhasır ekonomik bölge belirlenmesi üzerine imzaladığımız anlaşmalar konusuna gelince, her türlü anlaşmanın, uygun çözümler sunmaya katkı sağlaması ve Libya, Türkiye ve Yunanistan’ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz. Her ülke kendi çıkarlarıyla ilgileniyorsa, Libya da kendi çıkarlarıyla ilgilenmek zorundadır. Yapılan anlaşma neticesinde ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını gözetiyoruz” ifadelerini kullandı.