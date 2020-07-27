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    Libya'da askıya alınan uçuşlar, Türkiye seferiyle başladı

    Libya'da askıya alınan uçuşlar, Türkiye seferiyle başladı

    Koronavirüs nedeniyle Libya'da 4 aydan fazladır ara verilen hava yolculukları, ilk olarak Türkiye'ye apılan uçuşla başladı.
    • AA
    • 27.07.2020 - 06:21
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    Libya'da askıya alınan uçuşlar, Türkiye seferiyle başladı

    Uluslararası Misrata Havalimanından yapılan yazılı açıklamada, özel Libyan Wings Airlines şirketine ait uçağın, Sivil Havacılık Kurumu tarafından hazırlanan listeye göre ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi. İlk seferin Türkiye'ye yapıldığı kaydedildi.

    Açıklamada, ikinci uçuş için ise hükümete bağlı Afriqiyah Airways şirketine ait uçağın sefer hazırlıklarının tamamlandığı bilgisi verildi.

    Libya'da askıya alınan uçuşlar, Türkiye seferiyle başladı #1

    İLK UÇUŞ TÜRKİYE'YE

    Söz konusu iki havayolu şirketi perşembe günü yaptıkları açıklamalarda, salgının yayılmasını önlemek için hava, deniz ve kara sınırlarının 4 aydan fazla süredir kapalı kalmasından sonra pazar günü yapılacak ilk uçuşun Türkiye'ye olacağını duyurmuştu.

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